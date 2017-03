NBA: Siebte Pleite in Folge für Schröder

erschienen am 26.03.2017



Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder steckt mit den Atlanta Hawks im Dauertief. Das Team aus Georgia unterlag Schlusslicht Brooklyn Nets klar mit 92:107 (48:55) und kassierte in der nordamerikanischen Profiliga NBA bereits die siebte Niederlage in Folge. Die Hawks rutschten im Osten auf Rang sechs ab, nur die besten acht der 15 Teams erreichen die Play-offs.

Schröder war mit 24 Punkten zwar der beste Werfer der Partie, konnte die Niederlage aber nicht verhindern. Nach einem kapitalen Fehlstart war das Spiel schon in der Mitte des zweiten Viertels beim Stand von 21:43 quasi verloren.

Schröders Nationalmannschaftskollege Paul Zipser war dagegen erfolgreich. Mit den Chicago Bulls gewann der Heidelberger 109:94 bei den Milwaukee Bucks, Zipser kam in 28 Minuten Einsatzzeit auf zehn Punkte und fünf Rebounds. Chicago (35:29) ist im Osten Neunter.