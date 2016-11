NBA: Siege für Meister Cleveland und "Vize" Golden State

erschienen am 04.11.2016



Siege feierten NBA-Champion Cleveland Cavaliers und "Vize" Golden State Warriors am Donnerstag in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga. Superstar LeBron James, wertvollster Spieler der vergangenen Finalserie, führte die Cavs als bester Werfer mit 30 Punkten zum 128:122-Erfolg gegen die Boston Celtics. Kevin Love steuerte 26 Zähler zum Sieg des Titelverteidigers bei, der mit fünf Siegen aus fünf Spielen weiter eine makellose Saisonbilanz aufweist.

Im kalifornischen Oakland kam es zum Wiedersehen von Kevin Durant von den Warriors und seinem Ex-Team Oklahoma City Thunder, für das er bis zu seinem Wechsel im vergangenen Juli acht Jahre gespielt hatte. Durant nahm allerdings keine Rücksicht auf alte Freundschaften und war mit 39 Punkten Matchwinner bei Golden State. Der andere Warriors-Superstar, Stephen Curry, kam auf 21 Zähler. Bei den City Thunder, die ihre erste Saisonniederlage kassierten, kam Russell Westbrook als bester Schütze auf 20 Punkte.