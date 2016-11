NBA: Spurs kassieren erste Niederlage

erschienen am 02.11.2016



Die San Antonio Spurs haben nach vier Siegen in Folge ihre erste Saisonniederlage in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA kassiert. Die Mannschaft von Startrainer Gregg Popovich unterlag den Utah Jazz mit 91:106.

"Wir haben es ihnen ermöglicht, ganz komfortabel zu spielen und sie ihren Rhythmus finden lassen. Das ist nicht normal, wir haben viel zu wenig Druck auf ihre Offensive ausgeübt", kritisierte Routinier Pau Gasol.

Bester Werfer der Gäste war George Hill mit 22 Punkten, für San Antonio war Kawhi Leonard (30) am erfolgreichsten. Die Jazz haben nach dem Sieg nun eine ausgeglichene Bilanz (2:2). Die Spurs bleiben trotz der Pleite mit 4:1 Siegen Spitzenreiter im Westen.