NBA: Starker Nowitzki siegt mit Dallas nach Verlängerung - "Einer der Größten aller Zeiten"

erschienen am 10.02.2017



Dirk Nowitzki hat mit den Dallas Mavericks in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA nach einer spektakulären Aufholjagd in die Erfolgsspur zurückgefunden. Der Meister von 2011 besiegte nach zuletzt zwei Niederlagen die Utah Jazz nach Verlängerung mit 112:105 - dabei lagen die Mavericks im dritten Viertel mit 21 Zählern in Rückstand.

Der Würzburger Nowitzki spielte erneut als Center und erzielte bei 37 Einsatzminuten 20 Punkte und sieben Rebounds. Drei Sekunden vor dem Ende rettete er die "Mavs" mit seinem Wurf zum 100:100 in die Verlängerung. "Dirk hat am Ende das getan, was er halt so tut. Darum ist er einer der Größten aller Zeiten", sagte sein Mitspieler Wesley Matthews.

In der Overtime avancierte der US-Amerikaner Harrison Barnes zum Matchwinner. Der 24-Jährige, Olympiasieger von Rio und Meister 2015 mit den Golden State Warriors, erzielte acht seiner 31 Punkte in der Verlängerung. Dallas liegt mit 21:32-Siegen auf dem elften Platz in der Western Conference, hat aber trotz des verkorksten Saisonstarts noch Chancen auf die Play-offs.

Dies ist auch dem lange verletzten Nowitzki zu verdanken, der in der "ewigen" Scorerliste der NBA die magische 30.000-Punkte-Marke fest im Visier hat. Aktuell steht der 38-Jährige mit gesamt 29.851 Zählern als bester noch aktiver Profi an Rang sechs. Bleibt Nowitzki verletzungsfrei, wird er den nächsten Meilenstein schon bald erreichen.

NBA-Champion Cleveland Cavaliers kassierte derweil die zweite Niederlage in Folge. Der Titelverteidiger um US-Superstar LeBron James unterlag Oklahoma City Thunder 109:118 (57:55). Point Guard Russell Westbrook erzielte für Oklahoma mit 29 Punkten, elf Assists und zwölf Rebounds sein 26. Triple-Double der Saison. Trotz der Pleite führen die Cavaliers die Eastern Conference mit 36:16-Siegen weiter an.