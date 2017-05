NBA: Warriors erneut im Finale

erschienen am 23.05.2017



Die Golden State Warriors sind zum dritten Mal nacheinander in die Finalserie der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA eingezogen. Das Team um die Superstars Stephen Curry und Kevin Durant bezwang die San Antonio Spurs 129:115 und setzte sich in der best-of-seven-Serie souverän mit 4:0 durch. Der Meister von 2015 bleibt damit in den Play-offs dieser Saison ohne Niederlage.

In den Endspielen könnte es im dritten Jahr in Folge zum Aufeinandertreffen mit den Cleveland Cavaliers kommen. Der Titelverteidiger führt in seiner Serie mit 2:1 gegen die Boston Celtics, das vierte Spiel findet am Dienstag statt.

Die Warriors konnten sich einmal mehr auf Curry (36 Punkte) und Durant (29) verlassen. "Unser Zusammenspiel wird besser und besser", sagte Durant, der vor der Saison aus Oklahoma nach Oakland gewechselt war: "Das brauchen wir im Finale umso mehr - egal, gegen wen wir spielen."