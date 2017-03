NBA: Westbrook nach nächstem Triple-Double weiter auf Rekordjagd

erschienen am 15.03.2017



Superstar Russell Westbrook ist nach seinem 33. Triple-Double der Saison in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA weiter auf Rekordjagd. Der Guard steuerte starke 25 Punkte, 19 Assists und 12 Rebounds zum ungefährdeten 122:104 seiner Oklahoma City Thunder bei den Brooklyn Nets bei und bleibt Legende Oscar Robertson auf den Fersen. Robertson hält die Bestmarke von 41 Triple-Doubles in einer Spielzeit (1961/62).

Auch der viermalige MVP LeBron James steuerte ein Triple-Double zum lockeren 128:96 von Meister Cleveland Cavaliers gegen die Detroit Pistons bei. James kam auf 16 Punkte, 12 Assists und 11 Rebounds. Derweil mühte sich Vizemeister Golden State Warriors ohne Kevin Durant (Innenbandverletzung) zu einem 106:104 gegen die Philadelphia 76ers. Topscorer war an seinem 29. Geburtstag Stephen Curry mit 29 Punkten.