NBA: Zipser kassiert Rückschlag mit den Bulls

erschienen am 05.03.2017



Basketball-Nationalspieler Paul Zipser hat mit den Chicago Bulls einen Rückschlag im Kampf um die Play-off-Plätze in der nordamerikanischen Profiliga NBA kassiert. Der 23-Jährige verlor mit dem sechsmaligen Champion 91:101 gegen die Los Angeles Clippers und bangt als Siebter in der Eastern Conference weiter um die Teilnahme an der Endrunde. Der 23-Jährige erzielte in 18 Minuten Spielzeit zehn Punkte und war damit der treffsicherste Bankspieler der Bulls.