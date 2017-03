NBA: Zipser und Bulls mit Pleite in Boston

erschienen am 13.03.2017



Basketball-Nationalspieler Paul Zipser (23) und die Chicago Bulls haben in der NBA deutlich bei Rekordmeister Boston Celtics verloren. Der gebürtige Heidelberger kam beim 80:100 in 14 Minuten Einsatzzeit auf drei Punkte und zwei Rebounds. Mit 31 Siegen bei 35 Niederlagen müssen die Bulls um die Play-offs bangen. Als Zehnter im Osten liegen sie derzeit einen Sieg hinter Platz acht, der zum Einzug in die Endrunde berechtigt.

Der Spitzenreiter der Eastern Conference, Meister Cleveland Cavaliers, kassierte derweil trotz 58 Punkten seiner Superstars LeBron James (30 Punkte) und Kyrie Irving (28) eine 112:117-Niederlage bei den Houston Rockets. London-Olympiasieger James Harden führte die Texaner mit seinem 16. Triple-Double der Saison zum Sieg. Dem 27-Jährigen gelangen 38 Punkte, 11 Assists und 10 Rebounds.