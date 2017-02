NBA: Zittersieg für Schröder, Rückschlag für Nowitzki

erschienen am 14.02.2017



Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat mit den Atlanta Hawks in der nordamerikanischen Profiliga NBA einen spektakulären Sieg eingefahren. Der 23 Jahre alte Spielmacher und sein Klub gewannen 109:104 nach Verlängerung bei den Portland Trail Blazers und kletterten in der Eastern Conference wieder auf Platz vier. Die Dallas Mavericks um Superstar Dirk Nowitzki erlitten hingegen einen Rückschlag im Kampf um die Play-off-Plätze.

In Portland rettete Kapitän Paul Millsap die Hawks mit der Schlusssirene in die Verlängerung. Dort hatte Atlanta mit Spielmacher Schröder, der 22 Punkte beisteuerte, das bessere Ende für sich. Dallas, Meister von 2011, verlor gegen die Boston Celtics nach zuvor zwei siegreichen Spielen 98:111. Nowitzki erzielte in 29 Minuten Spielzeit 18 Punkte, Matchwinner war allerdings Bostons Isaiah Thomas mit 29 Zählern. Den in der Westen Conference elftplatzierten Mavericks fehlen bei 22 Siegen aus 55 Spielen drei Erfolge auf den letzten Play-off-Platz acht.

Der fünfmalige Meister San Antonio Spurs feierte beim 110:106-Erfolg bei den Indiana Pacers seinen 42. Saisonsieg und stellte mit der 20. positiven Bilanz in Folge einen NBA-Rekord auf. Seit der Debütsaison des im vergangenen Jahr zurückgetretenen Superstars Tim Duncan 1997/98 erreichten die Spurs stets mehr Siege als Niederlagen. Die bisherige Bestmarke von 19 positiven Spielzeiten in Serie hielten die Utah Jazz (1985-2004).