NBA in London: Ticketverkauf für Duell zwischen Denver und Indiana beginnt

erschienen am 20.10.2016



Am 28. Oktober startet der Ticketverkauf für die NBA Global Games in London. Das Duell zwischen den Indiana Pacers und den Denver Nuggets wird am 12. Januar 2017 in Deutschland bei Spox, DAZN und Sport1 US übertragen. Die Partie ist das bereits siebte reguläre Saisonspiel der NBA in London. Alle bisherigen sechs Begegnungen waren stets ausverkauft.