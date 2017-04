NBA mit 40: Nowitzki träumt weiter von zwei zusätzlichen Jahren

erschienen am 13.04.2017



Basketball-Superstar Dirk Nowitzki lässt die Dallas Mavericks nach wie vor auf zwei weitere Jahre mit dem 38-Jährigen hoffen. Eine erneute Verlängerung seines im kommenden Jahr auslaufenden Vertrages beim NBA-Team sei durchaus denkbar, bekräftigte Nowitzki: "Wenn ich mich so fühle wie in den vergangenen Wochen, kann ich nach der kommenden auch eine weitere Saison spielen."

Der Würzburger hatte zuletzt bereits gesagt, dass er grundsätzlich auch mit 40 Jahren gerne noch für die Mavs in der NBA auflaufen würde. In zwei Monaten feiert Nowitzki seinen 39. Geburtstag. "Ich werde mir all das offen lassen, das war immer der Plan", sagte Nowitzki nun.

Die Dallas Mavericks hatten in der gerade abgelaufenen Regular Season das Ziel Play-offs klar verfehlt. Nowitzki, dem vor der Jahreswende und auch anschließend Achillessehnenprobleme zu schaffen gemacht hatten, war zuletzt allerdings gut in Form. "Von der Beweglichkeit her fühle ich mich so gut wie noch nie zuvor in dieser Saison", sagte der 13-malige Allstar.