NFL: BÃ¶hringer aus Vikings-Kader gestrichen

NFL: Böhringer aus Vikings-Kader gestrichen

erschienen am 03.09.2016



Moritz Böhringers Hoffnungen auf eine Karriere in der US-Football-Profiliga NFL haben einen Dämpfer erhalten. Im Rahmen der zweiten und finalen Kaderreduzierung auf 53 Spieler wurde der 22-Jährige von den Minnesota Vikings am Samstag aus dem Aufgebot gestrichen. Böhringer kann nun gemäß der beim Draft im Frühjahr zugrundegelegten Reihenfolge von jedem NFL-Team innerhalb eines Zeitfensters von 24 Stunden für sich beansprucht werden. Nach Ablauf der Zeit können ihn alle NFL-Teams direkt verpflichten.

Böhringer war beim Draft als erster Europäer ohne Collegeerfahrung an 180. Stelle direkt in die NFL berufen worden. In der Saisonvorbereitung kam der Wide Receiver in Testspielen nur spärlich zum Einsatz. In den letzten Tagen kamen über US-Medien Spekulationen auf, dass Minnesota Böhringer als einen von zehn Akteuren in den sogenannten "Practise Squad" aufzunehmen, um ihn in dieser Trainingsgruppe weiter auszubilden und ihm in der kommenden Saison eine neue Chance zu geben.