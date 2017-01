NFL: Böhringer erhält Bewährungschance bei Minnesota

erschienen am 02.01.2017



Der deutsche Footballspieler Moritz Böhringer darf weiter auf eine Karriere in der US-Profiliga NFL hoffen. Der 23 Jahre alte Wide Receiver, der Anfang September der finalen Kaderreduzierung seines Klubs Minnesota Vikings für die Saison 2016/17 zum Opfer gefallen war, erhielt am Montag wie acht weitere Spieler aus der Practice Squad des Teams einen sogenannten "Futures Contract".

Mit einem solchen Vertrag sichern sich die Klubs die Rechte an Spielern, denen sie in der nächsten Saison den Sprung ins endgültige Roster zutrauen. Böhringer war beim Draft Ende April 2016 als erster Europäer ohne Collegeerfahrung an 180. Stelle in die NFL berufen worden. Die Vikings verpassten mit einer Bilanz von acht Siegen und acht Niederlagen den Sprung in die Play-offs.