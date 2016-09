NFL: Cowboys holen Sanchez, Romo bleibt im Kader

erschienen am 05.09.2016



Die Dallas Cowboys aus der US-Football-Profiliga NFL haben Quarterback Mark Sanchez (29) verpflichtet. Der Routinier war kurz zuvor von Super-Bowl-Champion Denver Broncos entlassen worden. Sanchez wurde als Ersatz fĂŒr Tony Romo (36) verpflichtet, der wegen eines Wirbelbruchs wochenlang ausfĂ€llt.

Rookie Dak Prescott wird wohl am Sonntag beim Saisonauftakt gegen die New York Giants als Spielmacher in der Startaufstellung stehen. Romo gehört weiter zum Aufgebot der Cowboys. Noch wurde der Quarterback nicht auf die offizielle Verletztenliste (injured reserve) gesetzt. Sollte dies geschehen, wÀre Romo in den ersten acht Spielen laut Regelwerk nicht einsetzbar.