NFL-Draft: Browns machen Garrett zur Nummer eins

erschienen am 28.04.2017



Die Cleveland Browns haben wie erwartet Myles Garrett zur Nummer eins im Draft der US-Football-Profiliga NFL gemacht. Als Schlusslicht der vergangenen Saison durfte der Klub bei der diesjährigen Talenteverteilung in Philadelphia zuerst zugreifen und entschied sich für den Defensive End von der Texas A&M Universität.

"Ich will der Beste sein. Ich kann mich nur selbst aufhalten", sagte Garrett (21). An Position zwei wählten die Chicago Bears beim Draft vor dem Museum of Art Quarterback Mitchell Trubisky aus, als Nummer drei holten die San Francisco 49ers Defensive End Solomon Thomas.