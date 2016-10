NFL: Edebali gewinnt bei StartdebÃ¼t, Brady erreicht Meilenstein

NFL: Edebali gewinnt bei Startdebüt, Brady erreicht Meilenstein

erschienen am 16.10.2016



Linebacker Kasim Edebali hat mit den New Orleans Saints in der US-Football-Profiliga NFL einen wichtigen Sieg gefeiert. Der 27 Jahre alte Defensivspezialist gewann mit dem Champion von 2009 bei seinem ersten Starteinsatz in dieser Saison mit 41:38 (24:10) gegen die Carolina Panthers, bei denen Quarterback Cam Newton nach seiner Gehirnerschütterung wieder dabei war. Edebali gelang ein Sack gegen den Spielmacher.

Star-Quarterback Tom Brady erreichte beim 35:17 (10:7)-Sieg seiner New England Patriots gegen die Cincinnati Bengals als erst vierter Spieler der NFL-Geschichte die Karriere-Marke von 5000 angekommenen Pässen.

Die San Francisco 49er verloren 16:45 (13:17) bei den Buffalo Bills. Bei den 49ers bestritt Quarterback Colin Kaepernick sein erstes Saisonspiel, nachdem er zuvor nur auf der Bank gesessen hatte. Der Spielmacher hatte sich zuletzt bei mehreren Spielen seines Teams geweigert, beim Abspielen der Nationalhymne zu stehen, und kniete stattdessen, um auf die bestehende Rassendiskriminierung und Ungleichbehandlung von Minderheiten durch die Polizei aufmerksam zu machen. Zahlreiche andere Sportler folgten seinem Protest seitdem.