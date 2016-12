NFL: Heimniederlage für Edebali und die Saints

erschienen am 04.12.2016



Der deutsche Footballer Kasim Edebali hat mit seinen New Orleans Saints in der US-Profiliga NFL die siebte Saisonniederlage erlitten. Den Detroit Lions unterlag das Team um den Linebacker aus Hamburg vor heimischer Kulisse mit 13:28. Für die Gäste aus dem Bundesstaat Michigan war es der vierte Sieg in Serie.

Edebali kam als Einwechselspieler zum Einsatz. Der 27-Jährige war bisher bei allen zwölf Spielen dabei, einmal gehörte er zur Startformation. Saints-Quarterback Drew Brees blieb gegen Detroit ohne Touchdown-Pass.