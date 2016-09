NFL: LA ohne Top-Talent Goff als Starter

erschienen am 02.09.2016



Rookie-Quarterback Jared Goff (21) von den Los Angeles Rams aus der US-Football-Profiliga NFL wird wohl nicht als Stammkraft in die kommende Saison gehen. Das im diesjährigen Draft an erster Stelle gezogene Top-Talent sei laut Coach Jeff Fisher "noch nicht bereit". Stattdessen werde er hinter Starting-Quarterback Case Keenum und Ersatzmann Sean Mannion nur als Nummer drei auf der Position in die Spielzeit gehen.

"Er hat wirklich entscheidende Fortschritte gemacht", sagte Fisher: "Aber es wird noch etwas mehr Zeit brauchen". Goff hat in vier Vorbereitungsspielen bislang lediglich 22 von 49 Pässen an den Mann gebracht. Insgesamt folgten auf seine Zuspiele zwei Touchdowns, zwei Interceptions und drei Fumbles.

Die Rams hatten sich das Recht, mit Goff den ersten Spieler des Drafts w√§hlen zu d√ľrfen, in einem spektakul√§ren Handel mit den Tennessee Titans ertauscht. Goff soll langfristig gesehen das Gesicht der Franchise werden, die nach rund 20 Jahren in St. Louis in diesem Jahr wieder nach Los Angeles zur√ľckgekehrt war.