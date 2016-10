NFL: Panthers-Star Newton fÃ¤llt mit GehirnerschÃ¼tterung aus

NFL: Panthers-Star Newton fällt mit Gehirnerschütterung aus

erschienen am 08.10.2016



Star-Quarterback Cam Newton vom Super-Bowl-Finalisten Carolina Panthers aus der US-Football-Profiliga NFL fällt wegen einer Gehirnerschütterung für das wichtige Spiel am Montag gegen die Tampa Bay Buccaneers aus. Dies bestätigte die Franchise am Samstag. Der "Most Valuable Player" der abgelaufenen Saison hatte sich die Verletzung am vergangenen Wochenende bei der 33:48-Pleite bei den Atlanta Falcons zugezogen.

Die Panthers, die im letzten Jahr mit einer Bilanz von 15:1-Siegen die Play-offs erreicht hatten, sind in die aktuelle Spielzeit nur schwach gestartet. Aus vier Begegnungen gab es drei Niederlagen und nur einen Sieg.