NFL: Patriots und Raiders in den Play-offs

erschienen am 19.12.2016



Die New England Patriots und die Oakland Raiders haben sich vorzeitig für die Play-offs in der US-Footballliga NFL qualifiziert. Die Patriots um Star-Quarterback Tom Brady setzten sich bei Super-Bowl-Gewinner Denver Broncos mit 16:3 durch und sind mit zwölf Erfolgen und zwei Niederlagen nicht mehr von der Spitze der AFC East zu verdrängen. Für die Patriots ist es bereits der achte Division-Sieg in Folge.

Zum ersten Mal seit 2002 lösten hingegen die Raiders das Ticket für die Entscheidungsrunde. Oakland setzte sich bei den San Diego Chargers mit 19:16 durch und eroberte mit einer Bilanz von 11:3 die Spitze der AFC West. Patriots-Gegner Denver (8:6) liegt hinter Oakland und den Kansas City Chiefs (10:4) nur auf Rang drei und braucht in den beiden letzten Hauptrundenspielen gegen die Chiefs und die Raiders zwei Siege, um die Chance auf eine erfolgreiche Titelverteidigung zu erhalten.

"Das war von uns keine Glanzleistung, aber es hat gereicht", sagte Patriots-Trainer Bill Belichick über den Sieg seiner Mannschaft in einer sehr defensiv geprägten Partie. LeGarrette Blount gelang ein Touchdown, Kicker Stephen Gostkowski war gleich dreimal mit einem Fieldgoal erfolgreich.