NFL: Rückschlag für Edebali und Carolina

erschienen am 18.11.2016



Linebacker Kasim Edebali hat mit den New Orleans Saints im Kampf um die Play-offs in der US-Football-Profiliga NFL einen Rückschlag erlitten. Beim Divisionsrivalen Carolina Panthers verloren die Saints trotz einer Aufholjagd 20:23, New Orleans erzielte 17 Punkte im Schlussviertel. In der NFC South liegen die Saints mit vier Siegen und sechs Niederlagen nun gleichauf mit Vizemeister Carolina. Spitzenreiter der Division sind die Atlanta Falcons (6:4).