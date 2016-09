NFL: Saison-Aus fÃ¼r Texans-Star J.J. Watt

NFL: Saison-Aus für Texans-Star J.J. Watt

erschienen am 30.09.2016



Die Houston Texans aus der US-Football-Profiliga NFL müssen den Rest der Saison ohne Starspieler J.J. Watt bestreiten. Dies bestätigte die Franchise am Freitag. Der Defensive End, der sich im vergangenen Ligaspiel bei den New England Patriots (0:27) am Rücken verletzt hatte, wurde bereits am Donnerstag operiert.

"Jedem passieren unglückliche Dinge im Leben, manche Leute erleiden Schlimmeres als das, was ich durchmache", sagte Watt. Schon einen Tag vor der OP hatten ihn die Texans auf die sogenannte Injured-Reserve-Liste gesetzt, was mindestens eine Pause von acht Spielen bedeutet hätte. Nun folgte das Saison-Aus.

Watt hatte im Sommer nach einer Bandscheiben-OP das Trainingscamp verpasst und bei zwei Vorbereitungsspielen gefehlt. Der 27-Jährige, in der Liga dreimal als Verteidiger des Jahres ausgezeichnet, ist in seinen fünf bisherigen NFL-Spielzeiten nie ausgefallen und stand in der laufenden Saison bei allen bisherigen drei Begegnungen in der Startformation.