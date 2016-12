NFL: Seahawks feiern Division-Titel

erschienen am 16.12.2016



Die Seattle Seahawks haben sich in der US-Football-Profiliga NFL vorzeitig für die Play-offs qualifiziert. Der NFL-Champion von 2013 sicherte sich den Division-Titel in der NFC West durch einen deutlichen 24:3-Erfolg im Thursday Night Game gegen die Los Angeles Rams. Zwei Spieltage vor dem Ende ist das Team um Quarterback Russell Wilson nicht mehr vom ersten Platz zu verdrängen.

In der Conference liegen die Seahawks mit neun Siegen bei vier Niederlagen gleichauf mit den Detroit Lions und den New York Giants auf Rang zwei. Es führen die ebenfalls schon für die Play-offs qualifizierten Dallas Cowboys (11/2). Für die Rams war es unterdessen die fünfte Pleite in Serie.