NFL: Vikings-Star Peterson mit Meniskusriss

erschienen am 19.09.2016



Die Minnesota Vikings aus der US-Football-Profiliga NFL müssen nach der Verletzung von Quarterback Teddy Bridgewater wohl auch lange auf Star-Running-Back Adrian Peterson verzichten. Der 31-Jährige erlitt am Sonntag im Derby gegen die Green Bay Packers (17:14) einen Meniskusriss im rechten Knie. Dies bestätigte die Franchise am Montag. Zur Ausfallzeit machten die Vikings keine Angaben.

Peterson, der wegen tätlicher Übergriffe gegen seinen vierjährigen Sohn für den Großteil der Saison 2014/2015 gesperrt worden war, kehrte erst in der vergangenen Spielzeit auf das Feld zurück und führte dort mit 1485 Yards aus 16 Spielen die Liga-Statistik der per Lauf zurückgelegten Yards an.