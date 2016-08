NFL: Werner fliegt aus Kader der Jacksonville Jaguars - BÃ¶hringer bleibt

NFL: Werner fliegt aus Kader der Jacksonville Jaguars - Böhringer bleibt

erschienen am 30.08.2016



Footballspieler Björn Werner aus der nordamerikanischen Profiliga NFL ist aus dem Kader der Jacksonville Jaguars gestrichen worden. Das gab das Team am Dienstag bekannt. Der deutsche Defensive End fiel der ersten Kaderreduzierung zum Opfer, bei der die NFL-Aufgebote auf 75 Spieler dezimiert werden müssen.

Der einstige Erstrunden-Pick war erst im Mai nach Florida gewechselt, nachdem er nach drei Jahren bei den Indianapolis Colts ebenfalls entlassen worden war. Der 26-Jährige steht jetzt auf der Waiver Liste und kann von jedem anderen Team angefordert werden - allerdings ein unwahrscheinliches Szenario.

NFL-Novize Moritz Böhringer, der erst Ende April von den Minnesota Vikings an Position 180 gedraftet worden war, blieb vom Cut verschont und darf weiter darauf hoffen, in der kommenden Saison in der NFL zum Einsatz zu kommen. Bis zum Saisonstart muss der Kader allerdings noch auf 53 Spieler reduziert werden.