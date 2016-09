NFL: Werner hofft auf Vertrag bei den Lions

Linebacker Björn Werner hat auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber in der US-Football-Profiliga NFL laut übereinstimmenden Medienberichte bei den ... weiterlesen

Footballspieler Björn Werner aus der nordamerikanischen Profiliga NFL ist aus dem Kader der Jacksonville Jaguars gestrichen worden. Das gab das Team am ... weiterlesen

04.09.2016

freiepresse.de

Sport-Mix

Derick E. Hingle (PIXATHLON/SID-IMAGES)

Nzeocha und Edebali im Kader ihrer NFL-Teams

Die deutschen Footballprofis Mark Nzeocha (Dallas Cowboys) und Kasim Edebali (New Orleans Saints) haben in der US-Profiliga NFL den Sprung in den Kader ... weiterlesen