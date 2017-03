NHL: 25. Saisontor für Stürmer Draisaitl - Oilers verlieren

erschienen am 23.03.2017



Leon Draisaitl hat in der Eishockey-Profiliga NHL das 25. Saisontor erzielt, mit seinen Edmonton Oilers aber eine teure Niederlage kassiert. Die Kanadier unterlagen bei den Anaheim Ducks um Korbinian Holzer 3:4 und mussten die Gastgeber in der Tabelle vorbeiziehen lassen. Die Oilers sind im Westen nun Fünfter (87 Punkte), die Ducks Vierter (89).

Draisaitl erzielte den Treffer zum 1:0 und legte mit seinem 42. Assist das 2:1 durch Connor McDavid auf, doch Anaheim drehte das Spiel. Edmonton hat trotz der Niederlage gute Aussichten auf den Einzug in die Play-offs.

Auch die New York Islanders dürfen auf die Teilnahme an der Meisterrunde hoffen. Das Team von Torhüter Thomas Greiss und Verteidiger Dennis Seidenberg gewann das Stadtduell gegen die New York Rangers 3:2. Greiss hielt 34 Schüsse, Seidenberg stand nicht im Aufgebot. Die Islanders haben im Osten zwei Punkte Rückstand zu den Boston Bruins, die den zweiten Wildcard-Platz belegen.