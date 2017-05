NHL: Anaheim ausgeschieden - Nashville erstmals im Finale

erschienen am 23.05.2017



Die Anaheim Ducks um Nationalspieler Korbinian Holzer haben das Finale in den Play-offs der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL verpasst. Das Team aus Kalifornien unterlag den Nashville Predators 3:6 und verlor die best-of-seven-Serie mit 2:4. Die Predators stehen zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte im Finale um den Stanley Cup.

In den Endspielen könnten die Predators auf Titelverteidiger Pittsburgh Penguins treffen. Das Team von Tom Kühnhackl führt in der Serie 3:2 gegen die Ottawa Senators und kann mit einem Heimsieg in der Nacht zu Mittwoch (02.00 Uhr) die Halbfinalserie gewinnen.

Ein Dreierpack des Kanadiers Colton Sissons sicherte Nashville den Finaleinzug. Anaheim hatte zwischenzeitlich zum 3:3 ausgeglichen.

Holzer (29) stand erneut nicht im Aufgebot der Ducks, er war zuletzt am 7. Mai in der Viertelfinal-Serie gegen die Edmonton Oilers zum Einsatz gekommen.