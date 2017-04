NHL: Canucks entlassen Trainer Desjardins

erschienen am 10.04.2017



Die Vancouver Canucks haben nach einer enttäuschenden Saison in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL ihren Trainer Willie Desjardins entlassen. In seinen drei Jahren in Vancouver hatte der Kanadier nur in der ersten Saison die Play-offs erreicht. In der soeben beendeten Spielzeit holten die Canucks nur 69 Punkte, schlechter war einzig Colorado Avalanche mit 48 Zählern.