NHL: Draisaitl kassiert 0:7-Pleite und Spieldauerstrafe

erschienen am 19.04.2017



Bitterer Rückschlag für Leon Draisaitl: Der deutsche Eishockey-Nationalspieler hat in der ersten Play-off-Runde der nordamerikanischen Profiliga NHL mit den Edmonton Oilers eine Lehrstunde kassiert. Das junge Team verlor bei den San Jose Sharks deutlich mit 0:7 und musste in der best-of-seven-Serie den 2:2-Ausgleich hinnehmen.

Draisaitl (21), der in der regulären Spielzeit 77 Scorerpunkte erzielt und damit einen Rekord für einen deutschen NHL-Spieler aufgestellt hatte, blieb auch im vierten Play-off-Spiel ohne Tor oder Assist. Der Frust war beim gebürtigen Kölner groß: Wegen eines Stockstichs zwischen die Beine von Chris Tierney kassierte der gebürtige Kölner im Mittelabschnitt eine Spieldauerstrafe. Doch auch sein Sturmpartner Connor McDavid, mit 100 Punkten bester NHL-Scorer der Hauptrunde, ging in Spiel vier unter.

Die Pittsburgh Penguins mit Nationalspieler Tom Kühnhackl haben einen glatten Durchmarsch ins Conference-Halbfinale derweil verpasst. Nach drei Siegen in den ersten drei Duellen gegen die Columbus Blue Jackets musste sich der viermalige Stanley-Cup-Gewinner in der Nacht zu Mittwoch mit 4:5 geschlagen geben. Kühnhackl erzielte mit seinem fünften Saisontreffer das zwischenzeitliche 3:4.

"Sie waren besser, sie haben den Sieg verdient. Wir hatten nicht die notwendige Leidenschaft, um das Spiel zu gewinnen", kritisierte Penguins-Kapitän Sidney Crosby.