NHL: Draisaitl kassiert mit Oilers erneute Niederlage - Rieder gewinnt mit Arizona

erschienen am 27.02.2017



Eishockey-Jungstar Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers die dritte Niederlage in den letzten vier NHL-Spielen kassiert. In der nordamerikanischen Profiliga verlor das Team aus der kanadischen Provinz Alberta bei den Nashville Predators mit 4:5. Der gebürtige Kölner Draisaitl blieb dabei ohne Torbeteiligung und liegt mit 54 Scorerpunkten weiter fünf Zähler hinter dem elf Jahre alten deutschen Rekord des heutigen Bundestrainers Marco Sturm.

Draisaitls Teamkollege Connor McDavid übertraf mit einem Tor und einer Vorlage als erster Spieler der Saison die 70-Punkte-Marke. McDavid führt die Scorerwertung vor Superstar Sidney Crosby (Pittsburgh Penguins) an. "Die Special Teams haben entschieden, wir haben drei Tore in Unterzahl bekommen, so kannst du nicht gewinnen", sagte Oilers-Headcoach Todd McLellan.

Besser als Draisaitl erging es Tobias Rieder. Der Landshuter besiegte mit den Arizona Coyotes die Buffalo Sabres mit 3:2 durch einen Treffer des Tschechen Radim Vrbata 19 Sekunden vor dem Ende. Auch Rieder verbuchte keinen Scorerpunkt. Während Edmonton dennoch auf Play-off-Kurs liegt, sind die Coyotes abgeschlagener Vorletzter der Western Conference.

Kurz vor der Partie in Glendale/Arizona war Rieders tschechischer Teamkollege Martin Hanzal in einem Tauschgeschäft an die Minnesota Wild abgegeben worden. Wenige Tage vor der Schließung des Transferfensters wechselte außerdem Tampa Bays Startorhüter Ben Bishop unter anderem im Tausch für den slowakischen Schlussmann Peter Budaj zu den Los Angeles Kings.