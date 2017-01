NHL: Draisaitl mit 20. Assist bei Oilers-Sieg

erschienen am 06.01.2017



Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl ist mit den Edmonton Oilers weiter auf Play-off-Kurs in der nordamerikanischen Profiliga NHL. Zum 4:3-Sieg gegen die Boston Bruins steuerte der 21-Jährige einen Assist bei, es war Draisaitls 20. Vorlage und sein 34. Scorerpunkt in dieser Saison. Star des Spiels war Patrick Maroon mit drei Treffern. Die Oilers sind Fünfter der Western Conference.

Goalie Philipp Grubauer kam beim 5:0-Sieg der Washington Capitals über die Columbus Blue Jackets nicht zum Einsatz. Sein Team steht auf Rang Fünf der Eastern Conference.