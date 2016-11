NHL: Draisaitl verliert mit Edmonton erneut - Seidenberg trifft

erschienen am 04.11.2016



Jungstar Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers die dritte Niederlage in Folge in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL kassiert. Der 21 Jahre alte deutsche Nationalstürmer verlor mit dem fünfmaligen Meister 3:5 bei den New York Rangers, die Kanadier führen aber dennoch die Pacific Division weiter an.

Während Draisaitl ohne Scorerpunkt blieb, traf Dennis Seidenberg zum zweiten Mal in Folge. Der Verteidiger erzielte die zwischenzeitliche 2:1-Führung seiner New York Islanders gegen die Philadelphia Flyers, am Ende aber hieß es 2:3 nach Penaltyschießen. Den entscheidenden Treffer für die Flyers erzielte Claude Giroux. Mit nur neun Punkten aus elf Spielen belegen die Islanders in der Metropolitan Division nur den vorletzten Platz.

Erneut nicht berücksichtigt würde Stürmer Tom Kühnhackl bei der 2:3-Niederlage nach Verlängerung von Titelverteidiger Pittsburgh Penguins bei den Los Angeles Kings. Beide Treffer für den Stanley-Cup-Sieger gingen auf das Konto von Superstar Sidney Crosby. Nic Dowd machte nach 2:37 Minuten der Overtime den Erfolg der Kings klar.

Wegen einer Verletzung stand Stürmer Tobias Rieder den Arizona Coyotes gegen die Nashville Predators nicht zur Verfügung, dennoch siegten die Kojoten am 3:2 nach Penaltyschießen. Ebenfalls nicht auf dem Eis stand Torwart Philipp Grubauer beim 4:3 nach Verlängerung seiner Washington Capitals gegen die Winnipeg Jets. Der russische Star Alexander Owetschkin machte den siebten Saisonsieg der Caps mit seinem zweiten Treffer nach 3:21 Minuten der Verlängerung perfekt.