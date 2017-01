NHL: Draisaitl verliert mit Edmonton gegen San Jose

erschienen am 11.01.2017



Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl hat in der nordamerikanischen Profiliga NHL einen Rückschlag kassiert. Der 21 Jahre alte Stürmer verlor mit den Edmonton Oilers im heimischen Rogers Place gegen die San Jose Sharks 3:5. Mit einem Sieg hätte das Draisaitl-Team Platz eins in der Pacific Division übernehmen können, doch dafür war der Start ins Spiel viel zu schlecht.

"Wir waren nicht wirklich bereit, zu langsam, hatten Scheibenverluste, keinen Zugriff am Anfang des Spiels", sagte ein sichtlich genervter Edmonton-Trainer Todd McLellan: "Erst dann den Fuß aufs Gaspedal zu drücken - so gewinnt man kein Spiel." Matchwinner bei den Sharks war der Däne Mikkel Bödker mit einem Hattrick.

Draisaitls Nationalmannschafts-Kollege Korbinian Holzer kam bei den Anaheim Ducks wieder mal zum Einsatz und feierte einen 2:0-Erfolg gegen die Dallas Stars. Der Verteidiger stand 16:37 Minuten auf dem Eis und überzeugte mit insgesamt fünf Hits.