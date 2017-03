NHL: Duke erster Spieler der Vegas Golden Knights

erschienen am 07.03.2017



Reid Duke (21) geht als erster Spieler der Vegas Golden Knights in die Geschichte ein. Der neue Klub aus der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL, der zur kommenden Saison den Spielbetrieb aufnimmt, hat den Stürmer für drei Jahre unter Vertrag genommen. Duke hat zuletzt für die Brandon Wheat Kings in der Western Hockey League (WHL) gespielt.

"Ich bin sprachlos", sagte der Neuzugang der Franchise aus dem Spielerparadies Las Vegas, der nun auf seine künftigen Teamkollegen warten muss. Die Vegas Golden Knights treten ab dem Herbst als 31. Team in der NHL an.