NHL: Erneute Niederlage für Draisaitl, auch Rieder verliert

erschienen am 18.11.2016



Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers die nächste Niederlage in der nordamerikanischen Profiliga NHL kassiert. Beim 2:4 bei den Los Angeles Kings gelang Draisaitl zwar seine sechste Saisonvorlage, die fünfte Pleite in Serie konnte der 21 Jahre alte Offensivspieler aber nicht verhindern.

Als Sechste im Westen stehen die Oilers aber noch deutlich besser da als die Arizona Coyotes um Nationalspieler Tobias Rieder. Bei den Vancouver Canucks unterlagen die Coyotes 2:3 nach Verlängerung und sind weiter schwächstes Team der NHL.

Erfolgreich verlief der Spieltag hingegen für Verteidiger Korbinian Holzer, der beim 3:2-Erfolg seiner Anaheim Ducks gegen die New Jersey Devils mit einer Vorlage beteiligt war. Anaheim belegt in der Western Conference den zweiten Rang.