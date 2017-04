NHL: Green neuer Cheftrainer der Vancouver Canucks

erschienen am 26.04.2017



Travis Green ist neuer Cheftrainer der Vancouver Canucks aus der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL. Der 46-jährige Kanadier wird Nachfolger seines Landsmanns Willie Desjardins (60), der vor zwei Wochen entlassen worden war. In seinen drei Jahren in Vancouver hatte Desjardins nur in der ersten Saison die Play-offs erreicht.

Der frühere Nationalspieler und NHL-Profi Green war seit vier Jahren Trainer des Canucks-Farmteams Utica Comets aus der American Hockey League (AHL).