NHL: Grubauers Capitals mit Matchball

erschienen am 22.04.2017



Die Washington Capitals haben sich in den Play-offs der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL ohne Torhüter Torhüter Philipp Grubauer einen ersten Matchball erspielt. Der Hauptrundensieger um Superstar Alexander Owetschkin besiegte die Toronto Maple Leafs nach Verlängerung 2:1 und führt in der best-of-seven-Serie nun 3:2. Mit einem Sieg am Sonntag (Ortszeit) in Toronto können die Capitals in die nächste Runde einziehen.

Grubauer kam dabei nicht zum Einsatz, für ihn hütete Braden Holtby das Tor.

Die Boston Bruins konnten das drohende Aus gegen die Ottawa Senators mit einem knappen 3:2-Sieg nach der zweiten Verlängerung noch abwenden. Ottawa führt in der Serie nur noch mit 3:2.