NHL-Halbfinale: Auftakt mit Kühnhackl live bei Sport1 US

erschienen am 12.05.2017



Das erste Play-off-Halbfinale in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL zwischen Titelverteidiger Pittsburgh Penguins um Stürmer Tom Kühnhackl und den Ottawa Senators wird live bei Sport1 US gezeigt. Der Münchner Pay-TV-Sender überträgt das Duell in der Nacht zu Sonntag ab 01.00 Uhr.

In der Nacht zu Montag (01.30 Uhr) läuft Spiel zwei zwischen den Anaheim Ducks und den Nashville Predators bei Sport1 US. Bei den Ducks steht der deutsche Verteidiger Korbinian Holzer unter Vertrag. In der Meisterrunde der NHL wird im Modus best of seven gespielt - vier Siege sind zum Weiterkommen nötig.