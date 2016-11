NHL: Heimniederlage für Washington

erschienen am 20.11.2016



Die Washington Capitals haben in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL durch ein spätes Gegentor die siebte Saisonniederlage kassiert. Ohne Torhüter Philipp Grubauer unterlag das Team aus der US-Hauptstadt den Columbus Blue Jackets mit 2:3. Alexander Wennberg traf 54 Sekunden vor dem Ende in Überzahl zum Sieg.

Grubauer musste erneut Braden Holtby den Vortritt lassen. Der Rosenheimer kam in der neuen Spielzeit erst viermal zum Einsatz. Washington ist im Osten mit 24 Punkten Fünfter, direkt vor Columbus (22).