NHL: Holzer und Anaheim verlieren Kalifornien-Duell

erschienen am 21.11.2016



Die Anaheim Ducks mit Eishockey-Nationalspieler Korbinian Holzer haben in der nordamerikanischen Profiliga NHL das Kalifornien-Duell gegen die Los Angeles Kings verloren. Die Ducks mussten sich nach einem zwischenzeitlichen 0:3-Rückstand mit 2:3 geschlagen geben. Überragender Spieler war Kings-Torjäger Jeff Carter, der zwei Treffer selbst erzielte und den dritten auflegte.

Während LA ohne den verletzten Kapitän Anze Kopitar zum dritten Mal in Folge gewann, unterlag Anaheim nach zuletzt vier Heimsiegen am Stück wieder einmal in der eigenen Arena. Verteidiger Holzer erhielt bei seinem siebten Saisoneinsatz 12:34 Minuten Eiszeit und stand bei einem Gegentor auf dem Eis.

Trotz der Niederlage behält Anaheim punktgleich mit den Edmonton Oilers und den Kings die Führung in der Pacific Division.