NHL: Klatsche für Seidenberg und die Islanders

erschienen am 19.12.2016



Eishockey-Nationalspieler Dennis Seidenberg hat in der nordamerikanischen Profiliga NHL mit den New York Islanders die 20. Saisonniederlage kassiert. Das Schlusslicht der Eastern Conference unterlag den Ottawa Senators mit 2:6. Der 35-jährige Seidenberg erhielt knapp 18 Minuten Einsatzzeit. Im Tor der Islanders erhielt erneut Jean-Francois Berube den Vorzug vor Thomas Greiss.