NHL: Kühnhackl gewinnt deutsches Duell

erschienen am 28.10.2016



Tom Kühnhackl hat das deutsche Duell in der Eishockey-Profiliga NHL für sich entschieden. Der Flügelspieler gewann mit dem Stanley-Cup-Sieger Pittsburgh Penguins gegen die New York Islanders von Verteidiger Dennis Seidenberg mit 4:2, blieb dabei aber ohne Scorerpunkt. Pittsburg führt die Eastern Division vor den New York Rangers an.

Auch für die Arizona Coyotes von Nationalspieler Tobias Rieder geht es voran. Im siebten Spiel der Saison fuhren die Coyotes beim 5:4 bei den Philadelphia Flyers ihren zweiten Sieg ein. Rieder steuerte einen Assist zum Erfolg bei.