NHL: Kühnhackl trifft bei Penguins-Sieg

erschienen am 27.11.2016



Eishockey-Nationalspieler Tom Kühnhackl hat Stanley-Cup-Sieger Pittsburgh Penguins in der nordamerikanischen Profiliga NHL zum nächsten Sieg verholfen. Einen Tag nach der 2:6-Niederlage bei den Minnesota Wild gewann der 24-Jährige mit Pittsburgh bei den New Jersey Devils mit 4:3 n.P., Kühnhackl steuerte in gut zehn Minuten Spielzeit die zwischenzeitliche Führung zum 2:1 bei.

Den entscheidenden Penalty verwandelte Kris Letang, nachdem Superstar Sidney Crosby die Penguins erst 14 Sekunden vor Schluss der regulären Spielzeit in die Verlängerung gerettet hatte.

Korbinian Holzer gewann mit den Anaheim Ducks mit 3:2 bei Vorjahresfinalist San Jose Sharks. Der 28 Jahre alte Verteidiger erzielte in gut zwölf Minuten Spielzeit keinen Scorerpunkt.