NHL: Leise Play-off-Hoffnung für Islanders nach 4:2 gegen Sabres

erschienen am 03.04.2017



Die New York Islanders mit Torhüter Thomas Greiss und Verteidiger Dennis Seidenberg dürfen in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL weiter leise auf die Play-off-Teilnahme hoffen. Die Islanders setzten sich gegen die Buffalo Sabres 4:2 durch, haben aber immer noch fünf Punkte Rückstand auf einen Wildcard-Platz.

Statt Greiss stand allerdings Jaroslav Halak im Tor der Islanders. Er wehrte 35 Schüsse ab. Seidenberg stand 20:20 Minuten auf dem Eis und lieferte die Vorlage zum 2:1 im zweiten Drittel durch Joshua Ho-Sang.

Die Pittsburgh Penguins mit Tom Kühnhackl haben nach einer Niederlagenserie den zweiten Sieg in Folge gelandet. Der amtierende Stanley-Cup-Sieger um Superstar Sidney Crosby gewann 3:2 gegen die Carolina Hurricans. Kühnhackl spielte 14 Minuten. Pittsburgh ist bereits für die Play-offs qualifiziert.

Souverän Liga-Erster bleiben die Washington Capitals nach einem 3:2 gegen die Columbus Blue Jackets. Der deutsche Torwart Philipp Grubauer kam bei den Capitals nicht zum Einsatz.

Die Anaheim Ducks sind nach einem 4:3 gegen die Calgary Flames wieder Führender der Pacific Division. Korbinian Holzer erzielte in 13:14 Minuten Eiszeit den Treffer zum 3:2. Für den 29 Jahre alten Nationalspieler war es das zweite Saisontor.

Die New York Rangers haben sich durch ein 4:3 gegen die Philadelphia Flyers die erste Play-off-Wildcard gesichert. Für die Rangers war es nach acht sieglosen Spielen der erste Heimerfolg.