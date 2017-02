NHL: Niederlage für Oilers trotz Draisaitl-Tor

erschienen am 25.02.2017



Trotz des 23. Saisontores von Eishockey-Jungstar Leon Draisaitl haben die Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Profiliga NHL eine Niederlage kassiert. Das Team aus der kanadischen Provinz Alberta unterlag den Washington Capitals 1:2. Für die Capitals war es der 13. Heimsieg in Folge. Goalie Philipp Grubauer wurde bei Washington von Braden Holtby ersetzt, der 30 Schüsse parierte.

Mit insgesamt 54 Scorerpunkten liegt Draisaitl nur noch fünf Zähler hinter dem elf Jahre alten Scorerpunkt-Rekord deutscher NHL-Profis des heutigen Bundestrainers Marco Sturm.

Auch Tobias Rieder musste sich mit seinen Arizona Coyotes geschlagen geben. Der Landshuter verlor gegen die Dallas Stars mit 2:5. Trotz fast 18 Minuten auf dem Eis verbuchte der Stürmer keinen Scorerpunkt.