NHL-Play-offs: Anaheim gelingt der Ausgleich

erschienen am 19.05.2017



Den Anaheim Ducks ist im Play-off-Halbfinale der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL der Ausgleich gelungen. Ohne seinen deutschen Verteidiger Korbinian Holzer gewann das Team aus Kalifornien mit 3:2 nach Verlängerung bei den Nashville Predators, damit steht es in der best-of-seven-Serie 2:2. Am Samstag haben beide Klubs die Chance, sich einen Matchball zu holen.

Ducks-Stürmer Corey Perry sorgte in der Overtime nach 10:25 Minuten für die Entscheidung. Sein Schuss aus spitzem Winkel wurde von Nashvilles Verteidiger P.K. Subban unhaltbar ins Netz abgefälscht. Die Predators kassierten in den Play-offs ihre erste Heimniederlage nach zuvor zehn Siegen.

Holzer (29) ist zuletzt am 7. Mai in der Serie gegen Edmonton zum Einsatz gekommen. Seitdem gehörte der Nationalspieler aus München nicht mehr zum Aufgebot.