NHL-Play-offs: Thornton mit Kreuz- und Innenbandriss auf dem Eis

erschienen am 25.04.2017



Stürmer Joe Thornton von den San Jose Sharks aus der Eishockey-Profiliga NHL ist hart im Nehmen. Der Kanadier hat in den letzten vier Partien des Play-off-Achtelfinales gegen die Edmonton Oilers (2:4) um den deutschen Jungstar Leon Draisaitl trotz eines Kreuz- und Innenbandrisses im linken Knie gespielt. Dies teilte Trainer Peter De Boer mit. Thornton (37) wurde am Montag operiert.

"Ich habe noch nie erlebt, dass ein Spieler mit gerissenem Kreuzband und Innenband aufgelaufen ist. Das ist der heldenhafteste Einsatz, den ich je gesehen habe", sagte De Boer. Thornton, 2010 Olympiasieger und 2016 Weltmeister, hatte sich die schwere Verletzung kurz vor dem Ende der Hauptrunde zugezogen und die ersten beiden Play-off-Spiele verpasst. Sein Vertrag bei den Sharks läuft in diesem Jahr aus.