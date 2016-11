NHL-Rekord: Price erster Goalie mit zehn Siegen zum Auftakt

erschienen am 13.11.2016



Carey Price von Rekordmeister Montréal Canadiens hat als erster Torhüter in der langjährigen NHL-Geschichte seine ersten zehn Saisonspiele gewonnen. Saisonübergreifend feierte der 29-jährige Kanadier in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga beim 5:0 gegen die Detroit Red Wings bereits den 13. Sieg in Folge.

Der Olympiasieger blieb zum zweiten Mal in der neuen Spielzeit ohne Gegentor, es war der 38. Shutout seiner Karriere. Montréal steht nach 15 Spielen mit 13 Siegen und 27 Punkten an der Spitze der NHL-Tabelle. Bei den zwei Niederlagen stand Al Montoya (31) im Kasten und kassierte Anfang des Monats bei den Columbus Blue Jackets eine 0:10-Pleite.