NHL: Rieder mit Arizona weiter im freien Fall

erschienen am 05.01.2017



Eishockey-Nationalspieler Tobias Rieder befindet sich mit den Arizona Coyotes in der nordamerikanischen Profiliga NHL weiter im freien Fall. Der 23 Jahre alte Angreifer konnte beim 0:3 bei den Vancouver Canucks keine entscheidenden Akzente setzen und die achte Pleite in Folge nicht verhindern. Die Coyotes haben mit nur 27 Punkten aus 38 Spielen die zweitschlechteste Ausbeute der gesamten Liga.

Nationalmannschaftskollege Korbinian Holzer fehlte beim 2:0-Erfolg der Anaheim Ducks gegen die Detroit Red Wings verletzt.